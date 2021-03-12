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Маркевич планирует вернуться в возрожденный Металлист - источник

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Скорее всего, Металлист будет строиться на базисе Металла

Маркевич планирует вернуться в возрожденный Металлист - источник

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Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что Мирон Маркевич (как и Евгений Красников) может получить должность в возрождённом "Металлисте".

"Легендарное трио Ярославский-Красников-Маркевич может воссоединиться в возрожденном "Металлисте".

Мирон Богданович рассчитывает вернуться в Харьков. Вот только уже не на тренерскую скамейку, а в кресло функционера. Но только в 2023-м, когда клуб перейдет в собственность Ярославского", - написал Бурбас в Твиттере.

Напомним, что недавно бизнесмен Александр Ярославский заявил о желании возродить "Металлист".

Также Ярославский говорил, что, возможно, "Металл" станет базой для возрожденного клуба.

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В статье: Мирон Маркевич Александр Ярославский Евгений Красников Металлист (Харьков) Игорь Бурбас Металл (Харьков)
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