Маркевич планирует вернуться в возрожденный Металлист - источник

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что Мирон Маркевич (как и Евгений Красников) может получить должность в возрождённом "Металлисте".

"Легендарное трио Ярославский-Красников-Маркевич может воссоединиться в возрожденном "Металлисте". Мирон Богданович рассчитывает вернуться в Харьков. Вот только уже не на тренерскую скамейку, а в кресло функционера. Но только в 2023-м, когда клуб перейдет в собственность Ярославского", - написал Бурбас в Твиттере.

Напомним, что недавно бизнесмен Александр Ярославский заявил о желании возродить "Металлист".

Также Ярославский говорил, что, возможно, "Металл" станет базой для возрожденного клуба.