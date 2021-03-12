Маркевич планирует вернуться в возрожденный Металлист - источник
Скорее всего, Металлист будет строиться на базисе Металла
Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что Мирон Маркевич (как и Евгений Красников) может получить должность в возрождённом "Металлисте".
"Легендарное трио Ярославский-Красников-Маркевич может воссоединиться в возрожденном "Металлисте".
Мирон Богданович рассчитывает вернуться в Харьков. Вот только уже не на тренерскую скамейку, а в кресло функционера. Но только в 2023-м, когда клуб перейдет в собственность Ярославского", - написал Бурбас в Твиттере.
Напомним, что недавно бизнесмен Александр Ярославский
Также Ярославский говорил, что, возможно, "Металл" станет базой для возрожденного клуба.
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