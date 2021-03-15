Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины отмечает юбилей
Вчера он заработал пенальти
Фото: Шахтер / Автор – неизвестен
Сергей Андреевич Кривцов родился 15 марта 1991 года в Запорожье. Сегодня футболисту клуба "Шахтер" и сборной Украины исполняется 30 лет.
Кривцов – воспитанник запорожского "Металлурга". В Высшей лиге Украины он дебютировал 26 апреля 2008 года в домашнем матче против киевского "Арсенала" (0:1). 11 мая 2010 года вместе с Тарасом Степаненко подписал пятилетний контракт с донецким "Шахтером". В стан "сине-желтых" впервые был вызван 10 лет назад.
С "горняками" он 8 раз брал золотой комплект медалей чемпионата Украины, 7 раз становился обладателем Кубка страны, выигрывал Суперкубок Украины.
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