Мастер стандартных положений в том Динамо: сегодня Василий Рац отмечает юбилей

Василий (Ласло) Карлович Рац родился 25 марта 1961-го. Сегодня советскому и украинскому футболисту исполняется 60 лет. Рац – мастер спорта СССР международного класса (1986), заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Большую часть карьеры провел в киевском "Динамо", где 4 раза выигрывал чемпионат СССР, брал Кубок и Суперкубок страны, Кубок обладателей Кубков УЕФА. Со сборной стал вице-чемпионом Европы (1988).

Был одним из лидеров столичного коллектива, с 1985-го по 1988-й провел все без исключения матчи в чемпионатах страны. Также Рац выступал за "Эспаньол" и "Ференцварош".