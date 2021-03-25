Мастер стандартных положений в том Динамо: сегодня Василий Рац отмечает юбилей
60 – красивая цифра
Василий (Ласло) Карлович Рац родился 25 марта 1961-го. Сегодня советскому и украинскому футболисту исполняется 60 лет. Рац – мастер спорта СССР международного класса (1986), заслуженный мастер спорта СССР (1986).
Большую часть карьеры провел в киевском "Динамо", где 4 раза выигрывал чемпионат СССР, брал Кубок и Суперкубок страны, Кубок обладателей Кубков УЕФА. Со сборной стал вице-чемпионом Европы (1988).
Был одним из лидеров столичного коллектива, с 1985-го по 1988-й провел все без исключения матчи в чемпионатах страны. Также Рац выступал за "Эспаньол" и "Ференцварош".
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