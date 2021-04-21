Хацкевич: Фундамент в Динамо все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду
Экс-тренер киевлян оценил выступления "бело-синих"
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич в разговоре с Виктором Леоненко в эфире YouTube-канала "Великий футбол" поделился своими эмоциями от игры киевской команды, в частности и с "Шахтером".
- Результат не пахнет, или что?
- На самом деле, все закономерно со стороны "Динамо".
- Вот эта команда сильнее, чем была у тебя? Люди, по сути, те же.
- Прошло время. Прошло три года. И то, что мы начали делать...
- В общем, ты фундамент заложил.
- У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные – те футболисты, которые были.
- Потому я и спрашиваю. Сильнее команда, или ты фундамент заложил? Может, Алексей Михайличенко?
- Команда организованнее стала. Фундамент все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду. Да, он организовал команду, стало меньше тактических ошибок.
А то, что делает сейчас "Шахтер". У них пошло омоложение, если взять по составу. Появились Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко. Вот выходили на замену у "Шахтера" один с белой головой, а второй - с белым лицом. Я даже не знаю, кто это такие, что за футболисты. Но это проблемы "Шахтера". А "Динамо" выиграло солидно, уверенно, заслуженно", - сказал Хацкевич.
Напомним, что Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019. Вместе с киевским клубом он дважды становился Обладателем Суперкубка Украины, два раза серебряным призёром чемпионата Украины и один раз финалистом Кубка Украины.
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