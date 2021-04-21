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Хацкевич: Фундамент в Динамо все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду

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(2 голосов)

Экс-тренер киевлян оценил выступления "бело-синих"

Хацкевич: Фундамент в Динамо все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич в разговоре с Виктором Леоненко в эфире YouTube-канала "Великий футбол" поделился своими эмоциями от игры киевской команды, в частности и с "Шахтером".

- Результат не пахнет, или что?

- На самом деле, все закономерно со стороны "Динамо".

- Вот эта команда сильнее, чем была у тебя? Люди, по сути, те же.

- Прошло время. Прошло три года. И то, что мы начали делать...

- В общем, ты фундамент заложил.

- У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные – те футболисты, которые были.

- Потому я и спрашиваю. Сильнее команда, или ты фундамент заложил? Может, Алексей Михайличенко?

- Команда организованнее стала. Фундамент все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду. Да, он организовал команду, стало меньше тактических ошибок.

А то, что делает сейчас "Шахтер". У них пошло омоложение, если взять по составу. Появились Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко. Вот выходили на замену у "Шахтера" один с белой головой, а второй - с белым лицом. Я даже не знаю, кто это такие, что за футболисты. Но это проблемы "Шахтера". А "Динамо" выиграло солидно, уверенно, заслуженно", - сказал Хацкевич.

Напомним, что Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019. Вместе с киевским клубом он дважды становился Обладателем Суперкубка Украины, два раза серебряным призёром чемпионата Украины и один раз финалистом Кубка Украины.

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В статье: Мирча Луческу Александр Хацкевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (15)
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knmua(Киев) (Киев)
21.04.2021 в 11:43
Саша, ты был классным игроком, не превращайся в Сабо и Витю
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 11:39
Физруки фундамент бы еще лет десять закладывали. Лобановський дал результат менее чем через год как пришёл в Динамо. И это была плей-офф ЛЧ.
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+1
0
x-valera (kovel)
21.04.2021 в 11:29
команда та АЛЕ ТРЕНЕР ІНШИЙ
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+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
21.04.2021 в 11:23
Я согласен с Хацкевичем. Заслуг Луческу никто не отрицает, но он пришёл, когда футболисты уже здорово пообтесались в ЛЕ 3 года подряд. Были хорошие игры с Олимпиакосом, выездная с Лацио. И провальные с Челси. Но это опыт. Тоже самое было, когда пришёл Лобановский. Команда уже была и были там квалифицированные футболисты. Просто их нужно было встряхнуть, взбодрить и направить в нужное русло!
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+1
-4
Гаринча (Киев)
21.04.2021 в 11:17
Его недавно из ротора выгнали. Такого спеца шахтер не должен упустить...
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.04.2021 в 11:28
.
Ответить
+1
0
nivroku (Odessa)
21.04.2021 в 11:16
Луческу прийшов до команди, яка деградувала, зупинив деградацію і заново вчить хлопців, як грати у футбол. Мусить вчити, бо закладено дуже потужну "базу", як мучитися на полі і "рішати задачі". Для мене показником є гра Сидорчука, який, таке враження, аж сам із подивом тішиться, що знов може грати, а не мучитись, і забиват гарні голи. Респект, домнул Мірча!
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.04.2021 в 11:26
точно, Сидорчук сейчас лучший опорник в ЧУ - не только отбирает, но и организовывает атаку и забивает. Степаненко наберет форму и у Шевы будет головная боль: кого в основу? Или двоих сразу?
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+2
0
volin-kovel (Chicago)
21.04.2021 в 11:07
п...ти може кожен , а дідо робить , хоча теж п...ти майстер
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+6
0
nivroku (Odessa)
21.04.2021 в 11:17
Бо дідо - майстер, а не фізрук
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+3
0
avatar
Ask1503 (Киев)
21.04.2021 в 11:06
Мы видели тот фундамент.... Мне было бы стыдно такое говорить...
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+6
0
kapkan (Луганск)
21.04.2021 в 11:01
Все предыдущие, скорее "Просто закладывали за воротник"!!!! А, как раз Луческу, дал результат!!! Очень некрасиво со стороны Хацкевича, ничего не добившись, нивелировать результаты других тренеров!
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+6
0
FkSash (Столица)
21.04.2021 в 11:07
Вы правы, стопятсот! Особенно о "за воротник")
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.04.2021 в 11:20
. .
+1
0
vgolovan (полтава)
21.04.2021 в 10:45
дубинушка а ты приходил куда может ты выводил динамо со второй лиги
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+2
0


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