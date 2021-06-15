Финская сауна для болельщиков Финляндии! Фан-зона Львова устроит очередную акцию на матче России

Организаторы львовской фан-зоны продолжат заманивать болельщиков интересными маркетинговыми ходами.

Так, на матче Финляндия – Россия организаторы обещают разыграть 50 сертификатов на поход в финскую сауну.

"Финская сауна для болельщиков Финляндии! Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей", - сказано в сообщении.

Напомним, что матч Финляндия – Россия состоится в среду 16 июня, начало – в 16:00.