Финская сауна для болельщиков Финляндии! Фан-зона Львова устроит очередную акцию на матче России
Во Львове продолжают заманивать болельщиков на матчи сборной России
instagram.com/lvivfanfestival
Организаторы львовской фан-зоны продолжат заманивать болельщиков интересными маркетинговыми ходами.
Так, на матче Финляндия – Россия организаторы обещают разыграть 50 сертификатов на поход в финскую сауну.
"Финская сауна для болельщиков Финляндии!
Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей", - сказано в сообщении.
Напомним, что матч Финляндия – Россия состоится в среду 16 июня, начало – в 16:00.
Также отметим, что в прошлый раз организаторы
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