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Финская сауна для болельщиков Финляндии! Фан-зона Львова устроит очередную акцию на матче России

Общие новости
(2 голосов)

Во Львове продолжают заманивать болельщиков на матчи сборной России

Финская сауна для болельщиков Финляндии! Фан-зона Львова устроит очередную акцию на матче России

instagram.com/lvivfanfestival

Новина українською

Организаторы львовской фан-зоны продолжат заманивать болельщиков интересными маркетинговыми ходами.

Так, на матче Финляндия – Россия организаторы обещают разыграть 50 сертификатов на поход в финскую сауну.

"Финская сауна для болельщиков Финляндии!

Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей", - сказано в сообщении.

Напомним, что матч Финляндия – Россия состоится в среду 16 июня, начало – в 16:00.

Также отметим, что в прошлый раз организаторы раздали по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России (3:0).

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В статье: Россия Финляндия
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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
15.06.2021 в 01:04
окупанти і наша 5а колона (напр. шарій і подібні тварини) дивуються чого їх ненавидять: "Ми окуповуємо, воюємо з сусідом - чого нас ненавидять, як так?". Наглий скотно блювотний народ разом з своєю збірною по тенісному футболу на траві - заслуговують одне одного.
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-4
Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 00:41
Финны им за морозы 39-го сами сауну устроят. Отогреют.
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+3
-4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.06.2021 в 00:33
Креативно! Молодці!
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+4
-3
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trafalgar (Запорожье)
15.06.2021 в 00:31
молодцы,львовяне
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-4


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