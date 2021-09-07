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ZN.ua: Зеленский патронирует расследование ДТП с участием нардепа Трухина, в котором пострадал Лучи

Общие новости
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(3 голосов)

У полиции есть запись, что именно нардеп был за рулем авто

ZN.ua: Зеленский патронирует расследование ДТП с участием нардепа Трухина, в котором пострадал Лучи

OLEKSII BRATUSHCHAK/FACEBOOK

Новина українською

Народный депутат от партии Слуга Народа Александр Трухин заявил, что не считает себя виноватым в ДТП, участником которого он стал 23 августа, в котором пострадали 6 человек, в том числе и глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Также депутат заявил, что не был пьян в момент аварии.

Тем не менее, как сообщает издание ZN.ua, Трухин вел себя агрессивно по отношению к полиции, прибывшей на место ДТП.

Издание приводит цитату неназванного источника: "Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе".

Также сообщается, что у Нацполиции есть запись поведения Трухина в связи с ДТП. Эти материалы подтверждают, что политик был за рулем автомобиля, который попал в происшествие.

Отмечается, что данное расследование лично патронирует президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: Лучано Лучи
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Источник:
ZN.ua

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Комментарии (5)
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donkrot (Донецк)
07.09.2021 в 19:13
Значит ни чего не будет...
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
07.09.2021 в 19:02
Тепер ясно, чому 30+ сайтів повидаляли новини про ДТП... І ясно, чому досі не опубліковано відео з камер!
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
07.09.2021 в 18:54
Зеленский мастер сдавать липовые анализы, мы уже в курсе. Под его "патронатом" и Трухин трезвым оказался, ага.
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+2
0
Іван С (Луцьк)
07.09.2021 в 18:26
Ого, персональна «криша» :)
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+4
0
Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 18:22
Он что ещё и следовать теперь ? Он страной не может управлять...куда он лезет....
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+2
0


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