ZN.ua: Зеленский патронирует расследование ДТП с участием нардепа Трухина, в котором пострадал Лучи
У полиции есть запись, что именно нардеп был за рулем авто
OLEKSII BRATUSHCHAK/FACEBOOK
Народный депутат от партии Слуга Народа Александр Трухин заявил, что
Тем не менее, как сообщает издание ZN.ua, Трухин вел себя агрессивно по отношению к полиции, прибывшей на место ДТП.
Издание приводит цитату неназванного источника: "Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе".
Также сообщается, что у Нацполиции есть запись поведения Трухина в связи с ДТП. Эти материалы подтверждают, что политик был за рулем автомобиля, который попал в происшествие.
Отмечается, что данное расследование лично патронирует президент Украины Владимир Зеленский.
Популярное сейчас
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Потери Украины перед матчем с Францией, новые трансферы Динамо и Шахтера. Главные новости за 2 сентября
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО