ZN.ua: Зеленский патронирует расследование ДТП с участием нардепа Трухина, в котором пострадал Лучи

Народный депутат от партии Слуга Народа Александр Трухин заявил, что не считает себя виноватым в ДТП , участником которого он стал 23 августа, в котором пострадали 6 человек, в том числе и глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Также депутат заявил, что не был пьян в момент аварии.

Тем не менее, как сообщает издание ZN.ua, Трухин вел себя агрессивно по отношению к полиции, прибывшей на место ДТП.

Издание приводит цитату неназванного источника: "Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе".

Также сообщается, что у Нацполиции есть запись поведения Трухина в связи с ДТП. Эти материалы подтверждают, что политик был за рулем автомобиля, который попал в происшествие.

Отмечается, что данное расследование лично патронирует президент Украины Владимир Зеленский.