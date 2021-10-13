Полиция Киева объявила подозрение одному из участников драки на Олимпийском
Такие же подозрения и остальным участникам драки
Александр Приходько - UA-Футбол
Полиция Киева объявила подозрение одному из участников драки на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" – "Александрия" в 8-м туре УПЛ.
Подобные подозрения готовятся для других причастных к потасовке.
Отмечается, что дело проходит по ч. 2 ст. 296 Криминального кодекса Украины – хулиганство.
Напомним, что на том матче один из зрителей сделал замечание другим по поводу прекращения использования файеров. В ответ на замечание другая сторона перелезла через забор на другой сектор и устроила драку.
О получении телесных повреждениях разной степени тяжести обратились 4 человека.
Популярное сейчас
- Маркевич: Ничего страшного не произошло, нужно побеждать на выезде
- "Его интеллект подавляет наши примитивные планы". Карпаты Галич насмешливо попрощались с Дедой
- Буряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского
- Первый участник ЧМ, разгром от Металлиста, финансы Шахтера. Главные новости за 11 октября
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО