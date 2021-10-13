Полиция Киева объявила подозрение одному из участников драки на Олимпийском

Полиция Киева объявила подозрение одному из участников драки на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" – "Александрия" в 8-м туре УПЛ.

Подобные подозрения готовятся для других причастных к потасовке.

Отмечается, что дело проходит по ч. 2 ст. 296 Криминального кодекса Украины – хулиганство.

Читайте также Нацполиция открыла производство по факту драки на Олимпийском по статье хулиганство

Напомним, что на том матче один из зрителей сделал замечание другим по поводу прекращения использования файеров. В ответ на замечание другая сторона перелезла через забор на другой сектор и устроила драку.

О получении телесных повреждениях разной степени тяжести обратились 4 человека.