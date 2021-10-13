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Полиция Киева объявила подозрение одному из участников драки на Олимпийском

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(1 голосов)

Такие же подозрения и остальным участникам драки

Полиция Киева объявила подозрение одному из участников драки на Олимпийском

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Полиция Киева объявила подозрение одному из участников драки на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" – "Александрия" в 8-м туре УПЛ.

Подобные подозрения готовятся для других причастных к потасовке.

Отмечается, что дело проходит по ч. 2 ст. 296 Криминального кодекса Украины – хулиганство.

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Напомним, что на том матче один из зрителей сделал замечание другим по поводу прекращения использования файеров. В ответ на замечание другая сторона перелезла через забор на другой сектор и устроила драку.

О получении телесных повреждениях разной степени тяжести обратились 4 человека.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
13.10.2021 в 22:27
Ну подозрение это хорошо но главное дело направить в суд.
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Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 22:15
Правокаторов в армию!Хватит это терпеть!
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