  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кополовец: Геи - это больные люди. Тут я придерживаюсь позиции Лукашенко
В тренде

Кополовец: Геи - это больные люди. Тут я придерживаюсь позиции Лукашенко

Общие новости
Обновлено
(5 голосов)

Откровения от Михаила Кополовца

Кополовец: Геи - это больные люди. Тут я придерживаюсь позиции Лукашенко

скриншот youtube

Новина українською

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец высказал свое мнение о геях.

"О чем обычно говорят мужчины? О женщинах. А о чем они должны говорить? Ну, смотря какие. Потому что в Германии мужики говорили о мужиках, когда я был. В команде ("Айнхайт" из 5-го дивизиона – прим.) – не знаю, я подозревал там парочку, улыбались друг другу, туда-сюда, они чересчур нежные были.

Это тяжело для меня. Я иду в магазин, такая брошурочка с акциями – и на фотке два мужика идут, написано: "Счастливая семья". Ну я не против. Но на мой взгляд, это больные люди. Потому что я придерживаюсь позиции Лукашенко. Эти их, но когда идет пропаганда, детей с маленького возраста до этого приучают – считаю, это неправильно.

Мне уже писали геи: "Почему ты нас так не любишь?" Говорю: "Пацаны, вы что?" Была ж такая ситуация, что я дал тут комментарий по геям. Какой-то пес шелудивый, перевел текст и кинул на сайт моей команды там. И меня вызвал президент по этому вопросу: "Ты не должен так говорить".

Я же в нашей стране дал это. Я же не говорю, что там в Германии. Он на меня немного обиделся за это, представляешь"? – сказал Кополовец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОТДУШИВДУШУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (29)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
14.10.2021 в 19:34
Про підарасівзгідний.Про Лукашенка-Кополовець то таке...як не обісреться то не він.
Ответить
0
0
krakow (Херсон)
14.10.2021 в 19:31
" ...Я придерживаюсь позиции Лукашенко". В каких еще вопросах,у вас консенсус?...Полная и абсолютно дегенеративная мразь.
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
14.10.2021 в 19:18
Как говорил один знакомый психиатр, полностью здоровых людей нет. всех можно подвести под какое-то определенное психическое заболевание.
Ответить
+1
0
krakow (Херсон)
14.10.2021 в 19:26
Есть,недообследованные.Так,точнее.
Ответить
+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
14.10.2021 в 19:16
странно, что в теме до сих не появился пассивынй питарас простоквашин
Ответить
0
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
14.10.2021 в 19:15
Дуже цікаво почути думку кваліфікаційного у цьому питанні чолов'яги)))
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.10.2021 в 19:15
Емм, ну взагалі-то до 1992 чи 93 року гомосексуалізм входив до переліку психічних розладів, складеному ВООЗ і ООН... Але потім його звідти виключили, причому не після якихось грунтовних досліджень, а просто голосуванням на конгресі ВООЗ. Тобто це вважалося хворобою (і так, хвороба - не значить, що їх треба примусово лікувати!).
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
14.10.2021 в 19:19
Как говорил один знакомый психиатр, полностью здоровых людей нет. всех можно подвести под какое-то определенное психическое заболевание.
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.10.2021 в 19:21
Я не сперечаюся, але ж не всі психічні розлади, захворювання чи неврози треба лікувати... Просто убиває сам факт того, що хворобу перестали вважати хворобою після ГОЛОСУВАННЯ! А шо, так можна було?
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
14.10.2021 в 19:29
ну потому что называть человека больным типо не толерантно. Это унижение его личности.
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.10.2021 в 19:35
Ну аутизм і хвороба Дауна - це все ще хвороби ж. І ДЦП - хвороба.
0
0
Cerega15 (Kherson)
14.10.2021 в 19:44
Вообще-то не просто голосованием, обсуждения шли, медицинская литература не особо интересна простому обывателю. Опросы среди психиатров Великобритании уже в конце 80гг показывали, что абсолютное большинство не считало гомосексуализм заболеванием уже тогда
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.10.2021 в 19:51
А не треба опитування, треба дослідження... І так, якщо геніальний Фройд вважав гомосексуалізм перверзією, то по логіці той, хто це спростував у своїх працях, має бути якщо не таким ж знаменитим, як Фройд, то хоч трошки відомим. Де прізвища тих світил, які спростували праці великого Фройда? Ну хоч одне відоме прізвище - у студію! Хоч одну відому книгу! P.S. Фройд, якщо що, не закликав лікувати геїв, але все ж перверзія - це є відхилення на сексуальному грунті.
0
0
rivnenskyi (Рівне)
14.10.2021 в 19:09
"Про що зазвичай говорять чоловіки? Про жінок." - бугага)) Якщо про жінок, то вже "про кого", а не "про що"))) Думаю, цього персонажа можна посадити з Леоном - контенту буде хоч відбавляй)
Ответить
+2
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
14.10.2021 в 19:03
А редакції обов'язково треба накинули лайна на вентилятор?Ну сказала дика і неосвічена людина дурню - навіщо її тиражувати?
Ответить
+6
-2
rivnenskyi (Рівне)
14.10.2021 в 19:09
Така робота в журналістів - тиражувати подібні речі. Он скільки вже коментів))
Ответить
+2
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
14.10.2021 в 19:11
.......а чтоб дурь каждого видна была!
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.10.2021 в 19:15
А чому прям дика і неосвічена? Ще 25-30 років тому гомосексуалізм вважали хворобою в ВООЗ і він був у переліку хвороб, але потім його мутним шляхом звідти виключили...
Ответить
+1
-1
Thiirane2 (Днепр)
14.10.2021 в 19:00
Интересно ж, да Миша? Кто, кому и куда засовывает. Жил бы не тужил себе, но нет. Свой нос нужно в каждые штаны вкинуть.
Ответить
+1
-1
kalan-86 (Анкара)
14.10.2021 в 18:59
Лучше бы не позорился такими комментариями, австралопитек.
Ответить
+2
-3
Ramses_ua (Запоріжжя)
14.10.2021 в 18:53
Від*біться вже від них. Неандертальці. .Здоровий мля
Ответить
+5
-1
oda1979 (Запорожье)
14.10.2021 в 18:53
А про лесбиянок чего промолчал??
Ответить
+3
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
14.10.2021 в 18:55
Бо то красиво!
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
14.10.2021 в 19:16
а что в них красивого? когда мужеподобная девка долбит палкой другую?
+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
14.10.2021 в 19:51
Ну а чё,зато потом женоподобная долбит другую,а ещё одновременно.Ну красотище же?!
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.10.2021 в 19:15
Бо він їх дивитися в інтернеті. В FullHD як правило. А то і в 4К.
Ответить
+1
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
14.10.2021 в 18:48
Та ладно, хворі........Нехай їб..ся, якби не бились.
Ответить
+4
-1
Bandura (Klagenfurt)
14.10.2021 в 18:47
а потім випадково народиться в нього син або онук і виявиться що він гей….цікаво що тоді буде звиздіти…а до сайту питання-вам що нема чим зайнятися і тем пов’язаних з футболом більше нема?
Ответить
+4
-2
янковский ян (Запорожье)
14.10.2021 в 18:43
Да сейчас быть выгодно черной женщиной лесбиянкой. Везде можно кричать что тебя ущемляют
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...