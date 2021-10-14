Кополовец: Геи - это больные люди. Тут я придерживаюсь позиции Лукашенко
Откровения от Михаила Кополовца
скриншот youtube
Бывший спортивный директор "
"О чем обычно говорят мужчины? О женщинах. А о чем они должны говорить? Ну, смотря какие. Потому что в Германии мужики говорили о мужиках, когда я был. В команде ("Айнхайт" из 5-го дивизиона – прим.) – не знаю, я подозревал там парочку, улыбались друг другу, туда-сюда, они чересчур нежные были.
Это тяжело для меня. Я иду в магазин, такая брошурочка с акциями – и на фотке два мужика идут, написано: "Счастливая семья". Ну я не против. Но на мой взгляд, это больные люди. Потому что я придерживаюсь позиции Лукашенко. Эти их, но когда идет пропаганда, детей с маленького возраста до этого приучают – считаю, это неправильно.
Мне уже писали геи: "Почему ты нас так не любишь?" Говорю: "Пацаны, вы что?" Была ж такая ситуация, что я дал тут комментарий по геям. Какой-то пес шелудивый, перевел текст и кинул на сайт моей команды там. И меня вызвал президент по этому вопросу: "Ты не должен так говорить".
Я же в нашей стране дал это. Я же не говорю, что там в Германии. Он на меня немного обиделся за это, представляешь"? – сказал Кополовец.
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