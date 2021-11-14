Гармаш – о заказе Зеленского на День рождения жены: Захотелось послушать шутки

Игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш вспомнил, как пригласил на День рождения жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского:

“ – Мало кто из футболистов может на День рождения жены пригласить ведущим вечера – будущего президента Украины.

– Вспомнили, да? Было дело, захотелось послушать шутки.

– Дорого обошелся?

– Хорошо так.

– Но отработал все до последней копейки?

– Да, мы не долго тогда, до 12 посидели, потому что у нас режим был. Даже сам президент удивился: “Ого, первый раз у меня такое, что с 8 до 12 и все. Но я всю ночь готов был”.

– А юмор у него футбольный был?

– О нас, о семье. Было и о футболе. Нормально было, посмеялись.

– Вы как-то поддерживали связь с Зеленским?

– Мы не общались. Больше с Юзиком, Кошевым. А так сейчас нет, конечно.

– Может, после завершения карьеры станешь министром спорта?

– Депутатом? Ну не знаю, посмотрим”, – сказал Гармаш.