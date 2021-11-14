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Гармаш – о заказе Зеленского на День рождения жены: Захотелось послушать шутки

Общие новости
(1 голосов)

Мог выступать хоть всю ночь

Гармаш – о заказе Зеленского на День рождения жены: Захотелось послушать шутки

Новина українською

Игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш вспомнил, как пригласил на День рождения жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского:

– Мало кто из футболистов может на День рождения жены пригласить ведущим вечера – будущего президента Украины.

– Вспомнили, да? Было дело, захотелось послушать шутки.

– Дорого обошелся?

– Хорошо так.

– Но отработал все до последней копейки?

– Да, мы не долго тогда, до 12 посидели, потому что у нас режим был. Даже сам президент удивился: “Ого, первый раз у меня такое, что с 8 до 12 и все. Но я всю ночь готов был”.

– А юмор у него футбольный был?

– О нас, о семье. Было и о футболе. Нормально было, посмеялись.

– Вы как-то поддерживали связь с Зеленским?

– Мы не общались. Больше с Юзиком, Кошевым. А так сейчас нет, конечно.

– Может, после завершения карьеры станешь министром спорта?

– Депутатом? Ну не знаю, посмотрим”, – сказал Гармаш.

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В статье: Денис Гармаш Владимир Зеленский
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (5)
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palmotron (Бровари)
14.11.2021 в 12:34
Цікаво, скільки зараз коштує бубочку замовити?)
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0
-1
football_soccer (Украина)
14.11.2021 в 11:48
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.11.2021 в 11:42
Там и без Гармаша психованных депутатов хватает.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 11:36
Следующий президент - Гармаш!
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
14.11.2021 в 12:34
Зек був, клоун був. Спортсменів ще не було. Гадаєте, зможе обійти Кличка?
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