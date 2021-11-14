Гармаш – о заказе Зеленского на День рождения жены: Захотелось послушать шутки
Мог выступать хоть всю ночь
Игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш вспомнил, как пригласил на День рождения жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского:
“ – Мало кто из футболистов может на День рождения жены пригласить ведущим вечера – будущего президента Украины.
– Вспомнили, да? Было дело, захотелось послушать шутки.
– Дорого обошелся?
– Хорошо так.
– Но отработал все до последней копейки?
– Да, мы не долго тогда, до 12 посидели, потому что у нас режим был. Даже сам президент удивился: “Ого, первый раз у меня такое, что с 8 до 12 и все. Но я всю ночь готов был”.
– А юмор у него футбольный был?
– О нас, о семье. Было и о футболе. Нормально было, посмеялись.
– Вы как-то поддерживали связь с Зеленским?
– Мы не общались. Больше с Юзиком, Кошевым. А так сейчас нет, конечно.
– Может, после завершения карьеры станешь министром спорта?
– Депутатом? Ну не знаю, посмотрим”, – сказал Гармаш.
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