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Павелко: Франческо Баранка – очень правильная фигура в украинском футболе

Общие новости
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(1 голосов)

В УАФ все хорошо и правильно

Павелко: Франческо Баранка – очень правильная фигура в украинском футболе

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире радио "Новое время" оценил работу комитетов организации.

– Комитет этики и честной игры УАФ – независимый орган. Все знают, что Франческо Баранка – очень правильная фигура в украинском футболе. Никто не может обвинить его в заангажированности. Я очень доверяю ему и мнению его комитета.

Такое же отношение у меня и к комитету арбитров УАФ, который возглавляет Лучано Лучи.

– Как его здоровье?

– Хорошо, дай бог. У него все нормально. Он прошел несколько обследований в Италии.

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В статье: Андрей Павелко Лучано Лучи Франческо Баранка УАФ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
16.11.2021 в 20:18
такое интервью - это плевок всем любителям футбола украины
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С.Карпович. (Ланівці)
16.11.2021 в 18:50
Пацан правильний.чудова характеристика.
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Барселиниус (землянин)
16.11.2021 в 18:12
Лиз-лиз от поджидка своему куратору. А итальянцы да, итальянцы самый честный и неподкупный народ в мире, вне всякого сомнения, особенно итальянские евреи.
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