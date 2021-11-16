Павелко: Франческо Баранка – очень правильная фигура в украинском футболе

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире радио "Новое время" оценил работу комитетов организации.

– Комитет этики и честной игры УАФ – независимый орган. Все знают, что Франческо Баранка – очень правильная фигура в украинском футболе. Никто не может обвинить его в заангажированности. Я очень доверяю ему и мнению его комитета.

Такое же отношение у меня и к комитету арбитров УАФ, который возглавляет Лучано Лучи.

– Как его здоровье?

– Хорошо, дай бог. У него все нормально. Он прошел несколько обследований в Италии.