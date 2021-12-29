Рыкун: Когда был футболистом, мог гульнуть на 2-4 дня
Александр Рыкун высказался о своём отношении к алкоголю
скриншот youtube
Экс-хавбек "Металлиста" Александр Рыкун в эфире Youtube-канала "pressing" рассказал об употреблении алкоголя.
- Вы говорили, что могли выпить пиво после матча. После окончания карьеры были конкретные запои?
– Так а что – идти никуда не надо, в любой момент мог спокойно провести время, так сказать. А таких запоев, то у меня их и не было, когда играл.
- Ну вы же могли гульнуть?
– На 2-4 дня.
- На 4 дня надо хорошо постараться.
– Ну а что? Выходной, пока там утро, день, вечер.
- Помните, когда последний раз был жесткий запой? И по какому поводу?
– Я по поводу и без. По настроению. Повод всегда можно найти. Любим футбол за то, что после футбола, да? Можно повод каждый день найти – открой календарь, будет и праздник, и повод.
- Слышал, вы сейчас почти не употребляете.
– Что на эту тему говорить? Могу. Да и тогда мог. Получается, что начнешь – и оно сразу все вылазит. Кто-то прячется, а кто-то...
- Не так уже легко отходить?
– Да, уже не 23-24 или 27-28 лет.
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