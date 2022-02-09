Депортиво U-19 – Динамо U-19. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала юношеской ЛЧ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов между испанским "Депортиво" и киевским "Динамо".

На стадионе "Риасор" в Ла Корунье состоится матч с участием молодых украинских и испанских футболистов. Киевское "Динамо" является постоянным участником Юношеской Лиги УЕФА, начиная с сезона 2015/16. В сезоне 2019/20, последнем перед временной отменой турнира, "бело-синие" вышли в весенний раунд плей-офф, уступив загребскому "Динамо" в драматической послематчевой лотерее (0:0, 3:4 в серии пенальти). Как сложится судьба парней в соревновании на этот раз? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 9 февраля – в 19:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко