Удар по телебашне в Ровно: погибли почти 20 человек
На месте удара до сих пор работают спасатели
В результате ракетного удара по телевышке в Ровно погибли 19 человек, сообщили в Ровенской военной администрации.
Еще девять были ранены. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов.
Как известно, утром 14 марта две ракеты ударили в телевизионную башню и административное помещение возле нее. Из-за разрушения телебашни не работало теле и радиовещание. Впоследствии вещание в северных районах области было восстановлено через кабельную сеть.
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