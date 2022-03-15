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Удар по телебашне в Ровно: погибли почти 20 человек

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На месте удара до сих пор работают спасатели

Удар по телебашне в Ровно: погибли почти 20 человек

Новина українською

В результате ракетного удара по телевышке в Ровно погибли 19 человек, сообщили в Ровенской военной администрации.

Еще девять были ранены. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов.

Как известно, утром 14 марта две ракеты ударили в телевизионную башню и административное помещение возле нее. Из-за разрушения телебашни не работало теле и радиовещание. Впоследствии вещание в северных районах области было восстановлено через кабельную сеть.

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В статье: война с Россией Ровно
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