Удар по телебашне в Ровно: погибли почти 20 человек

В результате ракетного удара по телевышке в Ровно погибли 19 человек, сообщили в Ровенской военной администрации.

Еще девять были ранены. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов.

Как известно, утром 14 марта две ракеты ударили в телевизионную башню и административное помещение возле нее. Из-за разрушения телебашни не работало теле и радиовещание. Впоследствии вещание в северных районах области было восстановлено через кабельную сеть.