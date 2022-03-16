Шевченко готов поселить несколько детей-беженцев в своем доме в Лондоне

Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко в очередной раз высказался о войне России против Украины. Также он добавил, что готов поселить несколько детей-беженцев в своем доме в Лондоне.

"Эта война невероятно жестокая. Невозможно видеть, как разрушаются города, гибнут люди. Мне как отцу четырех детей просто невыносимо вынести эти ужасающие картины - фото умирающих детей, бомбы, попадающие в детские больницы. Уверен, ни один нормальный человек в мире не может этого выдержать. Конечно, я всеми возможными силами пытаюсь поддерживать Украину — и стараюсь постоянно говорить о том, что происходит в моей стране, и собираю гуманитарную помощь, и оказываю поддержку беженцам.

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Я ждал указаний правительства, и теперь все понятно… Я сотрудничал с послом Украины в Великобритании, а также у меня есть пара друзей, которые хотят помочь. Мы собираемся принять здесь 150 беженцев и поселить их в разных районах. Также планирую поселить несколько детей в своем доме. В Украине больше не осталось безопасных мест. Не могу в это поверить, иногда это похоже на плохой сон. Я просто просыпаюсь и говорю себе: "Все наладится". Но я знаю, что этого никогда не произойдет. Мы должны справиться с этой ситуацией и найти способ установить мир в моей стране", - цитирует Шевченко британское издание Daily Mail.