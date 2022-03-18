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Перфоманс для Украины и Вернидуба. Итальянский клуб проведет яркую акцию

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Любительская команда сыграет матч в сине-желтых цветах

Перфоманс для Украины и Вернидуба. Итальянский клуб проведет яркую акцию

Новина українською

Клуб 7-го дивизиона Италии "Никотера" проведет акцию в поддержку Украины. В ближайшем матче любительская команда сыграет в сине-желтой форме и доиграет в ней сезон (цвета клуба – бело-зеленые).

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Интересно, что на спинах игроков будет надпись "Yuriy Vernydub" - в честь украинского тренера "Шерифа", который сейчас обороняют Украину от российских оккупантов, а также "Stop the war"(прекратите войну).

Напомним, что от самого начала вторжения рф в Украину Юрий Вернидуб вернулся на родину и вступил в ряды защитников Украины.

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В статье: Юрий Вернидуб Украина Шериф (Тирасполь)
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