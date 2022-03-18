Перфоманс для Украины и Вернидуба. Итальянский клуб проведет яркую акцию

Клуб 7-го дивизиона Италии "Никотера" проведет акцию в поддержку Украины. В ближайшем матче любительская команда сыграет в сине-желтой форме и доиграет в ней сезон (цвета клуба – бело-зеленые).

Интересно, что на спинах игроков будет надпись "Yuriy Vernydub" - в честь украинского тренера "Шерифа", который сейчас обороняют Украину от российских оккупантов, а также "Stop the war"(прекратите войну).

Акция в поддержку Украины от клуба Никотера из Prima Categoria, 7-го дивизиона.



В ближайшем матче команда сыграет в желто-синей форме и доиграет в ней сезон.



А на спинах игроков будет надпись «Yuriy Vernydub» – в честь тренера Шерифа, который сейчас защищает свою страну.



???????? pic.twitter.com/i6el3F4jq1 — Yurii Shevchenko ???????? (@YuriiShevchenko) March 18, 2022

Напомним, что от самого начала вторжения рф в Украину Юрий Вернидуб вернулся на родину и вступил в ряды защитников Украины.