Перфоманс для Украины и Вернидуба. Итальянский клуб проведет яркую акцию
Любительская команда сыграет матч в сине-желтых цветах
Клуб 7-го дивизиона Италии "Никотера" проведет акцию в поддержку Украины. В ближайшем матче любительская команда сыграет в сине-желтой форме и доиграет в ней сезон (цвета клуба – бело-зеленые).
Интересно, что на спинах игроков будет надпись "Yuriy Vernydub" - в честь украинского тренера "Шерифа", который сейчас обороняют Украину от российских оккупантов, а также "Stop the war"(прекратите войну).
Акция в поддержку Украины от клуба Никотера из Prima Categoria, 7-го дивизиона.— Yurii Shevchenko ???????? (@YuriiShevchenko) March 18, 2022
В ближайшем матче команда сыграет в желто-синей форме и доиграет в ней сезон.
А на спинах игроков будет надпись «Yuriy Vernydub» – в честь тренера Шерифа, который сейчас защищает свою страну.
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Напомним, что от самого начала вторжения рф в Украину Юрий Вернидуб вернулся на родину и вступил в ряды защитников Украины.
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