Город очистился от предателя. Тимощук лишен звания Почетный гражданин Луцка
Родной город достойно поздравил Толика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук лишен звания почетного гражданина города Луцк. Об этом говорится на официальном сайте горсовета.
"Депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". За это решение проголосовало 35 депутатов.
В то время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", – говорится в официальном заявлении.
Напомним, ранее КДК УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии, титулов, а также пожизненно запретил заниматься футбольной деятельностью в Украине. К слову, сегодня Толику предателю исполнилось 43 года.
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