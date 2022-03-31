Ващук - об ужасах, пережитых в Гостомеле: Теперь я знаю, что такое ад

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук рассказал об ужасах, которые ему пришлось пережить в своем доме в Гостомеле после нападения российских оккупантов.

"Дети спали, а меня набрал мой друг и сказал, что в Борисполе уже взрывы. Я быстро стал будить дочку, но она мне говорила: "Папа, еще рано в школу". Сказал ей быстро собрать важные вещи и спускаться вниз. Собрались мы быстро, но потом сын сказал мне, что летят вертолеты. Мы поднялись и увидели, что уже начинается стрельба, летит около 20-ти вертолетов в сторону "Антонова", который от меня где-то в километре. И я не рискнул в этот момент выезжать, потому что взрывы происходили непонятно где. Они были как справа, так и слева, и я не понимал, в какую сторону безопаснее ехать.

Небо было оранжево-красным, очень много огня. Детей я отвлекал, старался, чтобы они не начинали паниковать, тем более у меня девочке 13 лет.

Было тяжело, потому что еда закончилась на третий-четвертый день, потом люди дали нам еще еды, подкармливали соседи. Моей задачей было добыть воды, и еды для детей, а я как-нибудь подожду. Но понемногу кушал вместе с ними, чтобы они понимали, что папа тоже ест.

Картошка была нашим хлебом и основной едой. За три дня до выхода, где-то на 11-12 день войны, у нас исчез газ. Это было большим испытанием для меня. Понимал, что нам нужны дрова. Они были, но лежали на улице и были сыроватыми. Поэтому каждое утро их нужно было переносить в дом, чтобы они подсохли. Каждое утро, к моменту, когда мы хотим что-то поджарить или подогреть воду, надо было разжигать костер.