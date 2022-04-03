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Стали известны подразделения армии рф, совершавших военные преступления на Киевщине (дополнено)

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Готовьтесь, ублюдки. За вами придут

Стали известны подразделения армии рф, совершавших военные преступления на Киевщине (дополнено)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в телеграм раскрыл список российских мразей, которые совершали военные преступления на территории Киевской области: в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Напомним, что рашистские войска покинули территорию Киевской области, совершив множество преступлений против гражданских: убийства, насилие в том числе несовершеннолетних, пытки.

Части и подразделения вс рф и росгвардии:

  • 64 ОМСБр 35 армии "Восточного военного округа";
  • 5 ОТБР 36 армии "Восточного военного округа";
  • 331 ВДП 98 ВДД;
  • 37 ВДП 106 ВДД;
  • 104 и 234 ДШП 76 ДШД;
  • 14 и 45 ОБСпН;
  • 63 ОПОН Росгвардии;
  • 155 ОБрМП "Тихокеанского флота".

Центр стратегических коммуникаций и безопасности дополнил информацию и добавил инфографику.

  • Бородянка – 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя);
  • Буча – 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край);
  • Ирпень-Гостомель – 217-й гвардейский воздушно-десантный полк (Иваново);
  • Житомирская трасса – 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ);
  • Иванков-Развесив – 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток);
  • Большая Дымерка – 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург);
  • Згуровщина – 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург);
  • Новый Быков – 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль);
  • Славутич – 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга);
  • Чернигов – 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува);
  • Нежин-Прилуки – 90-я танковая дивизия (Екатеринбург).

Стали известны подразделения армии рф, совершавших военные преступления на Киевщине (дополнено) - изображение 1

Стали известны подразделения армии рф, совершавших военные преступления на Киевщине (дополнено) - изображение 2

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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