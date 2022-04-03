Стали известны подразделения армии рф, совершавших военные преступления на Киевщине (дополнено)

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в телеграм раскрыл список российских мразей, которые совершали военные преступления на территории Киевской области: в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Напомним, что рашистские войска покинули территорию Киевской области, совершив множество преступлений против гражданских: убийства, насилие в том числе несовершеннолетних, пытки.

Части и подразделения вс рф и росгвардии:

64 ОМСБр 35 армии "Восточного военного округа";

5 ОТБР 36 армии "Восточного военного округа";

331 ВДП 98 ВДД;

37 ВДП 106 ВДД;

104 и 234 ДШП 76 ДШД;

14 и 45 ОБСпН;

63 ОПОН Росгвардии;

155 ОБрМП "Тихокеанского флота".

Центр стратегических коммуникаций и безопасности дополнил информацию и добавил инфографику.

Бородянка – 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя);

Буча – 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край);

Ирпень-Гостомель – 217-й гвардейский воздушно-десантный полк (Иваново);

Житомирская трасса – 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ);

Иванков-Развесив – 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток);

Большая Дымерка – 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург);

Згуровщина – 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург);

Новый Быков – 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль);

Славутич – 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга);

Чернигов – 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува);

Нежин-Прилуки – 90-я танковая дивизия (Екатеринбург).