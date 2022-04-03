Стали известны подразделения армии рф, совершавших военные преступления на Киевщине (дополнено)
Готовьтесь, ублюдки. За вами придут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в телеграм раскрыл список российских мразей, которые совершали военные преступления на территории Киевской области: в Буче, Гостомеле и Ирпене.
Напомним, что рашистские войска покинули территорию Киевской области, совершив множество преступлений против гражданских: убийства, насилие в том числе несовершеннолетних, пытки.
Части и подразделения вс рф и росгвардии:
- 64 ОМСБр 35 армии "Восточного военного округа";
- 5 ОТБР 36 армии "Восточного военного округа";
- 331 ВДП 98 ВДД;
- 37 ВДП 106 ВДД;
- 104 и 234 ДШП 76 ДШД;
- 14 и 45 ОБСпН;
- 63 ОПОН Росгвардии;
- 155 ОБрМП "Тихокеанского флота".
Центр стратегических коммуникаций и безопасности дополнил информацию и добавил инфографику.
- Бородянка – 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя);
- Буча – 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край);
- Ирпень-Гостомель – 217-й гвардейский воздушно-десантный полк (Иваново);
- Житомирская трасса – 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ);
- Иванков-Развесив – 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток);
- Большая Дымерка – 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург);
- Згуровщина – 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург);
- Новый Быков – 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль);
- Славутич – 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга);
- Чернигов – 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува);
- Нежин-Прилуки – 90-я танковая дивизия (Екатеринбург).
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