Легионер Днепра-1 перебрался в Словению

Полузащитник "Днепра-1" Невен Джурасек вторую часть сезона проведет в аренде в словенском клубе "Олимпия".

Соглашение 23-летнего хорвата рассчитано до завершения сезона-2021/22, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Джурасек перебрался в "Днепр-1" на правах аренды летом 2021 из загребского "Динамо". При этом у днепрян есть право первоочередного выкупа.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Отметим, что "Олимпия" из города Любляна на данный момент идет на 3-й позиции в турнирной таблице высшей лиги Словении, отставая от лидирующего "Марибора" на 7 очков.