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Легионер Днепра-1 перебрался в Словению

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Аренда до конца этого сезона

Легионер Днепра-1 перебрался в Словению

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Невен Джурасек вторую часть сезона проведет в аренде в словенском клубе "Олимпия".

Соглашение 23-летнего хорвата рассчитано до завершения сезона-2021/22, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Джурасек перебрался в "Днепр-1" на правах аренды летом 2021 из загребского "Динамо". При этом у днепрян есть право первоочередного выкупа.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Отметим, что "Олимпия" из города Любляна на данный момент идет на 3-й позиции в турнирной таблице высшей лиги Словении, отставая от лидирующего "Марибора" на 7 очков.

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В статье: Олимпия (Любляна) СК Днепр-1 Невен Джурасек
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Источник:
Днепр-1

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