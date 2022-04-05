Легионер Днепра-1 перебрался в Словению
Аренда до конца этого сезона
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Невен Джурасек вторую часть сезона проведет в аренде в словенском клубе "Олимпия".
Соглашение 23-летнего хорвата рассчитано до завершения сезона-2021/22, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Джурасек перебрался в "Днепр-1" на правах аренды летом 2021 из загребского "Динамо". При этом у днепрян есть право первоочередного выкупа.
В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.
Отметим, что "Олимпия" из города Любляна на данный момент идет на 3-й позиции в турнирной таблице высшей лиги Словении, отставая от лидирующего "Марибора" на 7 очков.
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