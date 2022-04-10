Матч Шахтера, решение Де Дзерби, важна победа Миколенко. Главные новости за 9 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 9 апреля

Горняки, как известно, проведут серию матчей с целью собрать средства в поддержку Украины в войне с россией. В субботу состоялся первый поединок – "Шахтер" встретился с греческим "Олимпиакосом". Понятно, что дончане играли без легионеров с несколькими молодыми игроками, вернувшимися из аренд. В частности, в полузащите действовали Топалов и Мышнев, еще недавно игравшие за "Мариуполь", в атаке – Борячук, арендованный ранее "Рухом". Интересно, что на футболках горняков вместо фамилий были нанесены названия городов, атакованных россиянами. В таких обстоятельствах результат не важен, хотя и зафиксируем, что горняки уступили 0:1, пропустив единственный гол в середине первого тайма.

Во-первых, главным тренером остается Роберто Де Дзерби. По словам Срны, у итальянца были предложения, но он решил остаться с донецкой командой. Во-вторых, в "Шахтере" ожидается возвращение нескольких легионеров, а именно Соломона, Марлона и Фернандо. Хотя это еще не точно. В-третьих, к команде присоединится ее бывший защитник Ярослав Ракицкий. Пока неизвестно, идет ли речь о полноценном контракте или только о временном союзе в трудный момент.

Фрэнк Лампард доверил украинцу место в основе "Эвертона" в поединке против претендента на место в Лиге Чемпионов. И на этот раз Виталий не подвел, как и вся ливерпульская команда. Гордон забил гол на 27-й минуте, как выяснилось, этого хватило ирискам для важной победы. Сейчас "Эвертон" занимает 17-е место, отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, но идущий дальше "Бернли" свой матч еще не сыграл.

"Тоттенхэм" одержал свою четвертую победу подряд - на этот раз 4:0 над "Астон Виллой". В этот раз хет-трик на счету Сон Хин Мина. Шпоры закрепились на четвертом месте, ведь "Арсенал" проиграл "Брайтону" на своем поле – 1:2. А вот "Челси" согнал злобу после поражения от "Реала" на "Саутгемптоне" – аристократы забили шесть сухих мячей (у Маунта и Вернера по дублю).

В Испании играют 31 тур. "Реал" на классе одолел "Хетафе" забив по голу в каждом из таймов. Сначала отличился Каземиро, затем Лукас. Отрыв от второго места составляет 12 очков. На второе место не смог вернуться "Атлетико", который сенсационно проиграл одному из аутсайдеров – "Мальорке". Все решил единственный гол с пенальти от Мурики. Из интересного – ничья "Атлетика" и "Вилярреала" 1:1.

О других топ-чемпионатах

В Италии "Интер" обыграл "Верону" 2:0, а "Ювентус" был сильнее "Кальяри" – 2:1. Виктор Коваленко отыграл десять минут в матче "Специи" против "Эмполи" – 0:0.

В Германии "Бавария" победила "Аугсбург" благодаря позднему пенальти Левандовского и снова опережает "Боруссию" на девять очков.

Во Франции "Пари Сен-Жермен" разбил "Клермон" 6:1. Хет-трики на счету Мбаппе и Неймара, у Месси – хет-трик из результативных передач.