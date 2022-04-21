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Григорий Суркис вошел в новую политическую группу, преемницу ОПЗЖ - ФОТО

Общие новости
(2 голосов)

Пророссийское образование намерено и дальше заниматься политикой в Украине

Григорий Суркис вошел в новую политическую группу, преемницу ОПЗЖ - ФОТО

Новина українською

Почетный член УЕФА и экс-президент "Динамо" Григорий Суркис, который недавно вернулся в Киев, намерен продолжить свою политическую карьеру.

Суркис-старший вошел в список группы "Платформа за жизнь и мир", которая стала преемницей пророссийской ОПЗЖ.

В состав нового объединения в Верховной раде вошли 23 народных депутата после приостановки деятельности ОПЗЖ на время военного положения.

Сейчас в "Платформу за жизнь и мир" входят 23 депутата, председателем избрали Юрия Бойко.

Напомним, Григорий Суркис был президентом Динамо с 1993 по 1998 годы, после чего сконцентрировался на политике и функционерской деятельности, а управление клубом передал брату Игорю.

Григорий Суркис вошел в новую политическую группу, преемницу ОПЗЖ - ФОТО - изображение 1
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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТГ-канал Бабель

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Комментарии (8)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.04.2022 в 19:46
Бляха вони задовбали... Хто тут суркісів дуже підтримував, вилазьте
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+3
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
21.04.2022 в 19:58
Ти даун, чи прикидаєшся ???
Ответить
0
-3
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.04.2022 в 20:06
Ні, даун тут ти. Або кремлебот. Хоча швидше і те і інше
+2
0
aleks68
21.04.2022 в 20:10
петушня лапотная прикрой е....о
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.04.2022 в 19:45
Гниди...
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2022 в 19:32
Так там же ещё и шуфрич гнида записан? СБУ раздупляется что творится?...
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+3
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
21.04.2022 в 19:27
вони не проросійські, вони просто бандюки , тому добре розуміють кац.апських бандюків і вбивць, як кажуть ворон ворону око не виколе
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+4
0
aleks68
21.04.2022 в 19:22
опять продажные шакалы собрались.горбатого только могила исправит.
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+3
-2

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