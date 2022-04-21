Григорий Суркис вошел в новую политическую группу, преемницу ОПЗЖ - ФОТО

Почетный член УЕФА и экс-президент " Динамо" Григорий Суркис, который недавно вернулся в Киев, намерен продолжить свою политическую карьеру.

Суркис-старший вошел в список группы "Платформа за жизнь и мир", которая стала преемницей пророссийской ОПЗЖ.

В состав нового объединения в Верховной раде вошли 23 народных депутата после приостановки деятельности ОПЗЖ на время военного положения.

Сейчас в "Платформу за жизнь и мир" входят 23 депутата, председателем избрали Юрия Бойко.

Напомним, Григорий Суркис был президентом Динамо с 1993 по 1998 годы, после чего сконцентрировался на политике и функционерской деятельности, а управление клубом передал брату Игорю.