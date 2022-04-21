Григорий Суркис вошел в новую политическую группу, преемницу ОПЗЖ - ФОТО
Пророссийское образование намерено и дальше заниматься политикой в Украине
Почетный член УЕФА и экс-президент "
Суркис-старший вошел в список группы "Платформа за жизнь и мир", которая стала преемницей пророссийской ОПЗЖ.
В состав нового объединения в Верховной раде вошли 23 народных депутата после приостановки деятельности ОПЗЖ на время военного положения.
Сейчас в "Платформу за жизнь и мир" входят 23 депутата, председателем избрали Юрия Бойко.
Напомним, Григорий Суркис был президентом Динамо с 1993 по 1998 годы, после чего сконцентрировался на политике и функционерской деятельности, а управление клубом передал брату Игорю.
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