Суд изъял еще 40 млн грн со счетов Медведчука и Козака. ГБР провел обыск у связанных с ними семей
Изъяты ценные картины, предметы антиквариата
Фото: Державне бюро розслідувань / Автор невідомий
Суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, которые принадлежали родственникам пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака. Как сообщает Государственное бюро расследований, на арестованных счетах находилось более 40 млн грн.
Кроме того, в среду ДБР снова провело обыски на объектах, связанных с семьями Медведчука и Козака. Следственные действия проходили по шести адресам, один из них - на Киевщине, остальные - на территории Львовской области.
"Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области.
В ходе следственных действий изъято ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. В дальнейшем ДБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче Национальному агентству по управлению активами", - говорится в сообщении Госланного бюро расследований.
Все средства и имущество, полученные сомнительным путем, будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.
Популярное сейчас
- Украинская Армия освободила от россиян несколько населенных пунктов на юге
- ВСУ уничтожили многих российских генералов благодаря разведданным США - СМИ
- Клопп против Анчелотти. Определились финалисты Лиги Чемпионов
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО