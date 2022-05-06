Украинский Зидан. Сегодня отмечает День рождения Александр Рыкун

Александр Валерьевич Рыкун родился 6 мая 1978 года в Днепропетровске. Украинский полузащитник выступал за мариупольский "Ильичевец", "Днепр", харьковский "Металлист" и полтавскую "Ворсклу".

Атакующий полузащитник провел 8 матчей за национальную сборную Украины. Дебют состоялся 21 марта 2002 года в товарищеском матче со сборной Японии.

На поле Рыкун выделялся потрясающим видением поля, он отдавал эффектные результативные передачи и регулярно выводил нападающих один на один с вратарями в неочевидных ситуациях. На протяжении карьеры Александр регулярно обвинялся в систематических нарушениях спортивного режима.