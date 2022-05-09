В центре Одессы прозвучал мощный взрыв
Данных о пострадавших пока нет
Фото: Думская
Российские войска нанесли новый удар по Одессе.
Очевидцы сообщают, что на окраине города прозвучало несколько взрывов. После небольшой паузы ещё один очень мощный взрыв был слышен в центре города. Оперативное командование "Південь" сообщает, что на Одессу идёт ракетная атака.
По предварительной информации, вследствие одной из атак горит торговый центр.
Данных о пострадавших пока нет.
Напомним, что
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