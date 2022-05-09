В центре Одессы прозвучал мощный взрыв

Российские войска нанесли новый удар по Одессе.

Очевидцы сообщают, что на окраине города прозвучало несколько взрывов. После небольшой паузы ещё один очень мощный взрыв был слышен в центре города. Оперативное командование "Південь" сообщает, что на Одессу идёт ракетная атака.

По предварительной информации, вследствие одной из атак горит торговый центр.

Данных о пострадавших пока нет.