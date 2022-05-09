  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В центре Одессы прозвучал мощный взрыв
В тренде

В центре Одессы прозвучал мощный взрыв

Общие новости
(1 голосов)

Данных о пострадавших пока нет

В центре Одессы прозвучал мощный взрыв

Фото: Думская

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска нанесли новый удар по Одессе.

Очевидцы сообщают, что на окраине города прозвучало несколько взрывов. После небольшой паузы ещё один очень мощный взрыв был слышен в центре города. Оперативное командование "Південь" сообщает, что на Одессу идёт ракетная атака.

По предварительной информации, вследствие одной из атак горит торговый центр.

Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, что сегодня россияне уже выпустили по Одесской области 3 ракеты. Вчера мы сообщали, что за сутки по региону было выпущено более 20 ракет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде