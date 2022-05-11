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Илон Маск сообщил о российских хакерских атаках на свой спутниковый Интернет в Украине

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Речь о Starlink

Илон Маск сообщил о российских хакерских атаках на свой спутниковый Интернет в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хакеры страны-агрессора наращивают усилия для подавления или взлома спутниковой широкополосной связи американского проекта Starlink. Тем не менее, пока компании удается сопротивляться попыткам заглушить и взломать систему. Илон Маск сообщил в своем Твиттере следующее:

"Starlink сопротивляется попыткам заглушек и взлома в рамках российской кибервойны, но они наращивают свои усилия".

Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Starlink позволяет украинцам иметь доступ к спутниковому Интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь.

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В статье: война с Россией Starlink Илон Маск
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Источник:
reuters.com

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