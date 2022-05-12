Оккупанты снова обстреляли Кременчугский НПЗ
Заводу снова досталось
фото из свободных источников
Российские оккупанты в очередной раз совершили удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
Как сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, было четыре "прилета".
Кроме того, пишет Лунин, звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности событий он пообещал рассказать впоследствии и попросил местных жителей не покидать укрытия.
Напомним, что 24 апреля оккупанты уже обстреливали Кременчугский НПЗ, после чего завод так и не возобновил работу из-за серьезных повреждений.
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