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Оккупанты снова обстреляли Кременчугский НПЗ

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Заводу снова досталось

Оккупанты снова обстреляли Кременчугский НПЗ

фото из свободных источников

Новина українською

Российские оккупанты в очередной раз совершили удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Как сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, было четыре "прилета".

Кроме того, пишет Лунин, звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности событий он пообещал рассказать впоследствии и попросил местных жителей не покидать укрытия.

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Напомним, что 24 апреля оккупанты уже обстреливали Кременчугский НПЗ, после чего завод так и не возобновил работу из-за серьезных повреждений.

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В статье: война с Россией
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