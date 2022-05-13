В Киеве и области решили сократить время комендантского часа. Об этом сообщил городской голова столицы Украины Виталий Кличко.

"Друзья! Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже. Он будет длиться с 23:00 до 5:00 утра. С 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше".

"Метрополитен – с 06:00 до 22:00. Наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30. Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Ибо угроза ракетных обстрелов Киева остается".

Во время комендантского часа ездить по городу может только транспорт со специальными пропусками. Людям можно выходить на улицу только в случае сигнала тревоги, чтобы пройти до укрытия. Общественный транспорт, магазины, аптеки и заправки – не работают.