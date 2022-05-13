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20 лет без Мэтра. Сегодня годовщина смерти Валерия Лобановского

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Киевляне впервые не почтят память легенды

20 лет без Мэтра. Сегодня годовщина смерти Валерия Лобановского

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13 мая - радостная и одновременно грустная дата в истории киевского "Динамо". Сегодня, столичный клуб отмечает свое 95-летие со дня создания. А также сегодня ровно 20 лет с того дня, как "Динамо" потеряло лучшего тренера в своей истории Валерия Васильевича Лобановского.

Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 в возрасте 63 лет. 7 мая во время матча против "Металлурга" в Запорожье у легендарного тренера случился инсульт. После операции он так и не пришел в сознание.

Именно под руководством Лобановского "Динамо" достигало наибольших успехов и стало символом сначала советского, а позже – и украинского футбола, завоевав европейские трофеи. Во главе столичного клуба он завоевывал Суперкубок Европы и дважды Кубок Кубков, выигрывал 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР. Также 5 раз становился чемпионом независимой Украины и трижды выигрывал Кубок Украины.

Добавим, что "Динамо" на своем официальном сайте сообщило, что из-за военного положения клуб вынужден отказаться от проведения традиционного митинга памяти Валерия Лобановского и любых массовых мероприятий, в частности возложения цветов к памятнику великому Мэтру.

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В статье: Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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