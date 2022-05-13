Гайдай: Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает"

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска почти взяли под контроль город Рубежное, в то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление.

"Рубежное, к сожалению, они контролируют почти все – но те окрестности, которые защищают наши нацгвардейцы, они никак третий месяц пройти не могут. Ситуация в самом Рубежном сложная: воды нет, газа нет. Единственное, чем гордятся орки, что они "открыли" нашу больницу, которая стояла закрытой".

Гайдай сообщил, что идут мощные бои на границе с Донецкой областью, россияне пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

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