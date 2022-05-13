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Гайдай: Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает"

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Ситуация в Луганской области тяжелая

Гайдай: Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает"

Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска почти взяли под контроль город Рубежное, в то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление.

"Рубежное, к сожалению, они контролируют почти все – но те окрестности, которые защищают наши нацгвардейцы, они никак третий месяц пройти не могут. Ситуация в самом Рубежном сложная: воды нет, газа нет. Единственное, чем гордятся орки, что они "открыли" нашу больницу, которая стояла закрытой".

Гайдай сообщил, что идут мощные бои на границе с Донецкой областью, россияне пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

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"Белогоровка – это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает.

Потому что такое упорство, тупость, я не знаю, что это, чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу сожгли орков, где потопили какую ладью, какая гондола у них была – мы ее "Подмосковьем" называем, потому что на "Москву" она не тянет, вертолет сбили. Там просто ужас – и они все равно пробуют это сделать.

По перехватам мы понимаем, что просто целый батальон отказался идти в наступление, потому что они видят, что происходит.

Сейчас наши ребята начинают артиллерией отрабатывать ту сторону (Северского Донца – ред.), на которой они пытались закрепиться.

И на подступах к Северодонецку они говорят, что взяли Воеводовку – они так ее взяли, что зайти в нее не могут, потому что почему-то погибают. И пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего".

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В статье: война с Россией
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