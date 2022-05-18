Режим диктатора лукашенко ввел в беларуси смертную казнь за "покушение на терроризм"
Как говорится, он сейчас вам всем покажет (нет)
Getty Images / Global Images Ukraine
Диктаторский режим александра лукашенко ввел в беларуси смертную казнь за терроризм. Расстрел разрешается не только за совершенный террористический акт, но и за "покушение на терроризм", как сообщает Радио Свобода. Закон был принят в конце апреля; сегодня, 18 мая, картофельный маньяк его подписал. Поправки вступают в силу с 29 мая, через 10 дней после его официального опубликования.
Отметим, что принятие этого закона наверняка связано с деятельностью "рельсовых партизан" в беларуси, которые мешали российской федерации использовать белорусскую железную дорогу во время нападения на Украину в феврале и марте.
беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и выполняется смертная казнь. В июне 2021 года Евросоюз призвал режим Лукашенко прекратить практику казней в беларуси.
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