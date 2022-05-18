  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Режим диктатора лукашенко ввел в беларуси смертную казнь за "покушение на терроризм"
В тренде

Режим диктатора лукашенко ввел в беларуси смертную казнь за "покушение на терроризм"

Общие новости
(1 голосов)

Как говорится, он сейчас вам всем покажет (нет)

Режим диктатора лукашенко ввел в беларуси смертную казнь за "покушение на терроризм"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Диктаторский режим александра лукашенко ввел в беларуси смертную казнь за терроризм. Расстрел разрешается не только за совершенный террористический акт, но и за "покушение на терроризм", как сообщает Радио Свобода. Закон был принят в конце апреля; сегодня, 18 мая, картофельный маньяк его подписал. Поправки вступают в силу с 29 мая, через 10 дней после его официального опубликования.

Отметим, что принятие этого закона наверняка связано с деятельностью "рельсовых партизан" в беларуси, которые мешали российской федерации использовать белорусскую железную дорогу во время нападения на Украину в феврале и марте.

беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и выполняется смертная казнь. В июне 2021 года Евросоюз призвал режим Лукашенко прекратить практику казней в беларуси.

Читайте также"Слава Богу, что у нас диктатура". Лукашенко ответил на критику и сказал, что в Беларуси властвует "порядок"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Лукашенко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
svaboda.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде