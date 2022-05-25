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путин подписал указ об упрощенном получении гражданства рф для жителей Запорожской и Херсонской областей

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Новый фюрер будет гореть в аду

путин подписал указ об упрощенном получении гражданства рф для жителей Запорожской и Херсонской областей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

президент рф владимир путин подписал указ об упрощенном получении гражданства россии для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Эти территории практически полностью оккупированы российской армией, и их "новые власти" ранее заявляли о намерении присоединиться к россии. Указ путлера вступает в силу с 25 мая.

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Ранее в среду член "главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области владимир рогов, назначенный на должность орками, заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав рф – "после полного освобождения области от украинских националистов". До этого о планах вхождения в состав россии говорил "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области кирилл стремоусов.

В 2019 году путин подписал указ, позволяющий получать российские паспорта по упрощенной схеме жителям Луганской и Донецкой областей Украины.

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В статье: Владимир Путин
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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь)
25.05.2022 в 14:43
Пофіг, шшо там медведчук про Пороха каже?
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