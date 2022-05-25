путин подписал указ об упрощенном получении гражданства рф для жителей Запорожской и Херсонской областей
Новый фюрер будет гореть в аду
Getty Images / Global Images Ukraine
президент рф владимир путин подписал указ об упрощенном получении гражданства россии для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Эти территории практически полностью оккупированы российской армией, и их "новые власти" ранее заявляли о намерении присоединиться к россии. Указ путлера вступает в силу с 25 мая.
Ранее в среду член "главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области владимир рогов, назначенный на должность орками, заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав рф – "после полного освобождения области от украинских националистов". До этого о планах вхождения в состав россии говорил "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области кирилл стремоусов.
В 2019 году путин подписал указ, позволяющий получать российские паспорта по упрощенной схеме жителям Луганской и Донецкой областей Украины.
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