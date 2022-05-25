путин подписал указ об упрощенном получении гражданства рф для жителей Запорожской и Херсонской областей

президент рф владимир путин подписал указ об упрощенном получении гражданства россии для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Эти территории практически полностью оккупированы российской армией, и их "новые власти" ранее заявляли о намерении присоединиться к россии. Указ путлера вступает в силу с 25 мая.

Ранее в среду член "главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области владимир рогов, назначенный на должность орками, заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав рф – "после полного освобождения области от украинских националистов". До этого о планах вхождения в состав россии говорил "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области кирилл стремоусов.

В 2019 году путин подписал указ, позволяющий получать российские паспорта по упрощенной схеме жителям Луганской и Донецкой областей Украины.