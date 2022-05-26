Россияне обстреляли Харьков - есть погибшие

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в четверг, 26 мая, российские войска нанесли удар по центру города.

"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", - говорится в сообщении Синегубова, призвавшего местных жителей не выходить из укрытия.

При этом глава ОВА не уточнил, каким именно способом был нанесен удар.

Также СМИ сообщают о «прилетах» российских снарядов по другим населенным пунктам области. В частности, в Дергачах погиб один человек.