Россияне обстреляли Харьков - есть погибшие
Враг напомнил харьковчанам о войне
Фото з Харкова за 25 травня, Getty Images
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в четверг, 26 мая, российские войска нанесли удар по центру города.
"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", - говорится в сообщении Синегубова, призвавшего местных жителей не выходить из укрытия.
При этом глава ОВА не уточнил, каким именно способом был нанесен удар.
Также СМИ сообщают о «прилетах» российских снарядов по другим населенным пунктам области. В частности, в Дергачах погиб один человек.
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