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Россияне обстреляли Харьков - есть погибшие

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Враг напомнил харьковчанам о войне

Россияне обстреляли Харьков - есть погибшие

Фото з Харкова за 25 травня, Getty Images

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в четверг, 26 мая, российские войска нанесли удар по центру города.

"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", - говорится в сообщении Синегубова, призвавшего местных жителей не выходить из укрытия.

При этом глава ОВА не уточнил, каким именно способом был нанесен удар.

Также СМИ сообщают о «прилетах» российских снарядов по другим населенным пунктам области. В частности, в Дергачах погиб один человек.

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В статье: Харьков война с Россией
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