Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с путиным и Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и российской федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь гаранта Сергей Никифоров, его цитирует издание ZN.UA.

"Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами россии и Турции владимиром путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент рф будет готов в них участвовать".

Ранее Владимир Александрович объяснил, что он не то, чтобы прямо хочет говорить с российским "коллегой" о войне. Дело в том, что рф – это такое государство, где все остальные политические фигуры ничего не решают, как справедливо отметил Зеленский.