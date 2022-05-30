Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с путиным и Эрдоганом
Нужен ли сейчас этот шаг?
ZN
Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и российской федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь гаранта Сергей Никифоров, его цитирует издание ZN.UA.
"Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами россии и Турции владимиром путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент рф будет готов в них участвовать".
Ранее Владимир Александрович объяснил, что он не то, чтобы прямо хочет говорить с российским "коллегой" о войне. Дело в том, что рф – это такое государство, где все остальные политические фигуры ничего не решают, как справедливо отметил Зеленский.
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