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Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с путиным и Эрдоганом

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Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с путиным и Эрдоганом

ZN

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и российской федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь гаранта Сергей Никифоров, его цитирует издание ZN.UA.

"Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами россии и Турции владимиром путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент рф будет готов в них участвовать".

Ранее Владимир Александрович объяснил, что он не то, чтобы прямо хочет говорить с российским "коллегой" о войне. Дело в том, что рф – это такое государство, где все остальные политические фигуры ничего не решают, как справедливо отметил Зеленский.

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В статье: Владимир Путин Сергей Никифоров война с Россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
ZN

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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.05.2022 в 09:14
Чого тут ламатися як дівчинка, йди на перегоаори або ні! Чи він хоче, щоб його вмовляли?
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+1
-1
football_soccer (Украина)
30.05.2022 в 10:11
это в адрес Зеленского? так дело в том, что в россии объявили , что путин просто говорил с Эрдоганом и получил такое предложение, они не сказали, что он на него согласен.Вот когда согласится , тогда согласится и Зеленский. Скорее всего в офисе президента не верят в то, что путин решится даже на трёхсторонний разговор по конференции,сидя у себя в бункере
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+1
0

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