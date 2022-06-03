Украинские военные уже начали обучение на системах HIMARS
Скоро будут бить российских оккупантов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе президент США Джо Байден объявил о том, что Украина получит реактивные системы залпового огня HIMARS.
Затем стало известно, что Пентагон отправил соответственные РСЗО в Европу еще до того, как Байден сделал свое заявление.
Теперь журналист и продюсер телеканала ABC News Мэтт Сейлер сообщает, что украинские военные уже начали обучение работе с первыми системами HIMARS.
По его словам, обучение проходит в засекреченном месте. Украинские бойцы смогут пользоваться установками через три недели.
Отметим, что решение США вызвало истерику в москве, ведь HIMARS способны поражать цели на территории рф. Впрочем, официальный Киев заявил, что не будет атаковать территорию россии, а будет использовать эти РСЗО исключительно для того, чтобы выгнать оккупантов из Украины.
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