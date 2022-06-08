"Я не виню себя". Меркель – о том, сделала ли она достаточно для предотвращения агрессии россии
Кто бы сомневался
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не винит себя за то, что недостаточно старалась в вопросе предотвращения российской агрессии против Украины. Об этом сообщает издание Reuters. Комментируя Минские соглашения-2014, Меркель отметила:
"Очень жаль, что это не сработало, но я не виню себя за то, что не попробовала. Что было бы, если бы в 2014 году всем было наплевать, а путин просто продолжил? Я вообще не хочу этого знать".
Также Ангела добавила, что оправдания жестокому игнорированию россией международного права в Украине – нет. Экс-канцлер заявила, что была против плана принятия Украины в НАТО, так как она хотела предотвратить эскалацию отношений с россией, а Украина, по ее словам, не была готова к членству в Альянсе:
"Это была не та Украина, которую мы знаем сегодня. Страна не была стабильной, она была пронизана коррупцией".
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