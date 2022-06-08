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"Я не виню себя". Меркель – о том, сделала ли она достаточно для предотвращения агрессии россии

Общие новости
(3 голосов)

Кто бы сомневался

"Я не виню себя". Меркель – о том, сделала ли она достаточно для предотвращения агрессии россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не винит себя за то, что недостаточно старалась в вопросе предотвращения российской агрессии против Украины. Об этом сообщает издание Reuters. Комментируя Минские соглашения-2014, Меркель отметила:

"Очень жаль, что это не сработало, но я не виню себя за то, что не попробовала. Что было бы, если бы в 2014 году всем было наплевать, а путин просто продолжил? Я вообще не хочу этого знать".

Также Ангела добавила, что оправдания жестокому игнорированию россией международного права в Украине – нет. Экс-канцлер заявила, что была против плана принятия Украины в НАТО, так как она хотела предотвратить эскалацию отношений с россией, а Украина, по ее словам, не была готова к членству в Альянсе:

"Это была не та Украина, которую мы знаем сегодня. Страна не была стабильной, она была пронизана коррупцией".

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В статье: Ангела Меркель война с Россией
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Источник:
reuters.com

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Комментарии (4)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
08.06.2022 в 17:04
Якби всі ці коментарі дати їй прочитати
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Papaye (Dnipro)
08.06.2022 в 16:24
От же ж стара хвойда!!!!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.06.2022 в 11:33
Гівно собаче, штазі підкоцапська, типа в Румунії та Болгарії не було й немає корупції.
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0
storm_ua (Николаев)
08.06.2022 в 11:26
Нет гнилая старая тварь, ты соучастник геноцида против Украины. Всячески помогала путлеру, деньгами , лоббированим в ЕС интересов опг озеро.Зная когда будет полномасштабная война, ты свалила с должности. Гори в аду мразь.
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