"Я не виню себя". Меркель – о том, сделала ли она достаточно для предотвращения агрессии россии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не винит себя за то, что недостаточно старалась в вопросе предотвращения российской агрессии против Украины. Об этом сообщает издание Reuters. Комментируя Минские соглашения-2014, Меркель отметила:

"Очень жаль, что это не сработало, но я не виню себя за то, что не попробовала. Что было бы, если бы в 2014 году всем было наплевать, а путин просто продолжил? Я вообще не хочу этого знать".

Также Ангела добавила, что оправдания жестокому игнорированию россией международного права в Украине – нет. Экс-канцлер заявила, что была против плана принятия Украины в НАТО, так как она хотела предотвратить эскалацию отношений с россией, а Украина, по ее словам, не была готова к членству в Альянсе:

"Это была не та Украина, которую мы знаем сегодня. Страна не была стабильной, она была пронизана коррупцией".