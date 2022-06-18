Цитаишвили: россия для меня прекратила существование
Грузин сказал прямо и честно
Фото: ФК Висла Краков / Автор - Бартек Зйотковский
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, что такое россия:
– Это люди, о которых нет своего мнения. Это люди, которые ради денег и своего блага закроют рот и будут смотреть, как умирают люди и дети. Это люди, которые не хотят развиваться и жить нормальной жизнью.
В россии после этого никогда и не будет нормальной жизни. Весь мир будет ненавидеть эту страну и этих людей. Эта страна закроется, будто построит стену вокруг себя и будет жить там. Это будет другой мир.
– СССР?
– Да.
Люди готовы это схавать, чтобы их не посадили на 10 дней в обезьянник. Они боятся сесть в тюрьму, но хотят жить в стране, где ничего не будет.
– Для тебя рф прекратила существование?
– Да. Я и раньше знал, что происходило в Грузии... Может, там есть несколько нормальных людей, 1%, но я их не замечал.
– Как насчет трансферных предложений из рф?
– Я их даже не рассмотрю, – сказал Цитаишвили.
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