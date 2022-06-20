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Прокуратура завела дело на экс-мэра Киева Черновецкого - он призывал признать границы "Л/ДНР"

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Прокуратура завела дело на экс-мэра Киева Черновецкого - он призывал признать границы "Л/ДНР"

t.me/pgo_gov_ua

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Бывший городской голова Киева призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР". Прокуратура уже открыла уголовное производство по факту публичных призывов к изменению границ территории и государственной границы Украины.

При этом, судя по заретушированному фото от Офиса Гепрокурора, несложно догадаться, что речь идет идет о Леониде Черновецком.

По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на своей странице в социальной сети "Facebook" разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций, незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

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Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

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