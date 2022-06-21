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Кабмин предложил, Рада приняла закон. В Украине отменяется льготное растаможивание авто

Общие новости
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Закон вступает в силу с 1 июля

Кабмин предложил, Рада приняла закон. В Украине отменяется льготное растаможивание авто

autoua.net

Новина українською

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7418, который предусматривает возврат пошлин и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей (с 1 июля).

Законопроект поддержали сразу в двух чтениях (234 голоса), сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

В правительстве заявляли, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товарами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.

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Документом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами.

В то же время предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Интересно, что в апреле сообщалось, что в льготном режиме, отменяющем уплату пошлин на ввоз ряда товаров, было ввезено более 19 тысяч авто – это вызвало проблемы для ввоза гуманитарной помощи.

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В статье: война с Россией
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