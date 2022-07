Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей признание рф страной-спонсором терроризма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси признание россии государством-спонсором терроризма. Также Шмыгаль сообщил об очередном гранте от США.

Discussed w/ @SpeakerPelosi the recognition of russia as a state sponsor of terrorism & confiscation of frozen assets in favour of ????????. Thanked Congress ???????? for comprehensive military & technical support, financial assistance & increased sanctions. Together we'll win & restore ????????.

1.7 billion dollars of grant aid came to the Ukrainian budget from the Trust Fund of the @WorldBank and @USAID. This is the second US grant in the last two weeks, the total amount of aid is to 3 billion dollars. Grateful to ???????? & @POTUS for incredible support.