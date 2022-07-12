Платформа oll.tv продолжит работу в штатном режиме

Несмотря на выход Рината Ахметова из медиа-бизнеса, сервис oll.tv намерен продолжит работу в штатном режиме. Отметим, что данный сервис входит в "Медиа Группу Украина", которая принадлежит Ахметову.

"Были возвращены только государственные лицензии телеканалов "Медиа Группы Украины". Наш сервис работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе.

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