Платформа oll.tv продолжит работу в штатном режиме
Они транслировали телеканалы "Футбол" и не только
Несмотря на выход Рината Ахметова из медиа-бизнеса, сервис oll.tv намерен продолжит работу в штатном режиме. Отметим, что данный сервис входит в "Медиа Группу Украина", которая принадлежит Ахметову.
"Были возвращены только государственные лицензии телеканалов "Медиа Группы Украины". Наш сервис работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе.
На платформе будут транслироваться футбольные матчи, ранее выходившие на каналах "Футбол". На самих же каналах "Футбол" ныне идет трансляция
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Источник:Детектор Медиа
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