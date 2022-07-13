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"Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали" - очередной перехват разговоров оккупантов

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Оккупант жалуется, что вся техника разбита

"Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали" - очередной перехват разговоров оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Военный РФ рассказывает другому оккупанту о том, что их подразделение не может пойти в наступление из-за того, что технику разбили украинские защитники.

Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Них#я в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе#ывают и въе#ывают наше подразделение, не дают двинуться", - рассказывает российский оккупант своему другу, также воюющему в рядах рашистов, но на другом направлении.

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Захватчик рассказал, что украинские защитники разбили технику оккупантов

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе#али, минометы разъе#али - все пиз#ец, остались без них#я. Вот наступление. И так неделю", - добавил он.

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В статье: война с Россией
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