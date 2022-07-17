На Херсонщине россияне массово меняют пункты дислокации

Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины доложило об оперативной обстановке на юге Украины: по состоянию на 15:00 17.07.2022.

В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.

Часть зданий, где раньше базировались решисты покинута, а новые места дислокации они выбирают себе в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить ударов, которые могут быть угрозой для местных жителей.