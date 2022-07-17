На Херсонщине россияне массово меняют пункты дислокации
Оккупанты пытаются спрятаться за мирными украинцами
фото из свободных источников
Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины доложило об оперативной обстановке на юге Украины: по состоянию на 15:00 17.07.2022.
В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.
Часть зданий, где раньше базировались решисты покинута, а новые места дислокации они выбирают себе в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить ударов, которые могут быть угрозой для местных жителей.
Вчера была информация, что в Херсонской области базируется
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