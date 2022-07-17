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На Херсонщине россияне массово меняют пункты дислокации

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Оккупанты пытаются спрятаться за мирными украинцами

На Херсонщине россияне массово меняют пункты дислокации

фото из свободных источников

Новина українською

Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины доложило об оперативной обстановке на юге Украины: по состоянию на 15:00 17.07.2022.

В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.

Часть зданий, где раньше базировались решисты покинута, а новые места дислокации они выбирают себе в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить ударов, которые могут быть угрозой для местных жителей.

Вчера была информация, что в Херсонской области базируется 12-15 тысяч русских военных.

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В статье: война с Россией
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