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Производитель Байрактаров заявил, что никогда не продаст беспилотники России

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С Украиной у Baykar Makina стратегическое сотрудничество

Производитель Байрактаров заявил, что никогда не продаст беспилотники России

BAYKAR

Новина українською

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байрактар ​​заявил в интервью CNN.

"У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам" , – отметил он.

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На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ​​ответил отрицательно: "Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость".

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В статье: война с Россией
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