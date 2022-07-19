Производитель Байрактаров заявил, что никогда не продаст беспилотники России
С Украиной у Baykar Makina стратегическое сотрудничество
BAYKAR
Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Байрактар заявил в интервью CNN.
"У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам" , – отметил он.
На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ответил отрицательно: "Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость".
Interviewed by CNN today regarding the Bayraktar TB2 and its operations in Ukraine and elsewhere. Thank you for hosting me @jchatterleyCNN pic.twitter.com/TTIkCVuJ9M— Haluk Bayraktar (@haluk) July 18, 2022
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