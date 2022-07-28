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"Советуем им быть на стороне победителей". МИД Украины отреагировал на чант турок в поддержку путина

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Они удивили своим выбором

"Советуем им быть на стороне победителей". МИД Украины отреагировал на чант турок в поддержку путина

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на возмутительное поведение болельщиков "Фенербахче", скандировавших имя президента российской федерации на втором матче квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Спикер МИД Олег Николенко в Facebook написал следующее:

"В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента россии владимира путина, а болельщики киевского "Динамо" – ВСУ. ВСУ победили владимира путина на турецком поле со счетом 2:1. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) война с Россией
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