"Советуем им быть на стороне победителей". МИД Украины отреагировал на чант турок в поддержку путина
Они удивили своим выбором
Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на возмутительное поведение болельщиков "Фенербахче", скандировавших имя президента российской федерации на втором матче квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".
Спикер МИД Олег Николенко в Facebook написал следующее:
"В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента россии владимира путина, а болельщики киевского "Динамо" – ВСУ. ВСУ победили владимира путина на турецком поле со счетом 2:1. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей".
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