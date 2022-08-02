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"Отдать Крым и отказаться от НАТО" - Трамп рассказал, как Украина должна была избежать войны с РФ

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Экс-президент США озвучил свой мирный план

"Отдать Крым и отказаться от НАТО" - Трамп рассказал, как Украина должна была избежать войны с РФ

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.

"Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать – хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения", - заявил он в эфире подкаста The Clay Trevis and Buck Sexton Show.

С началом полномасштабного российского вторжения "договориться" будет сложнее, считает Трамп.

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"Путин уничтожает все вокруг и не собирается останавливаться, пока не уничтожит всю страну. Мне очень грустно наблюдать за тем, что произошло с Украиной", - заявил Трамп.

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В статье: Дональд Трамп война с Россией
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