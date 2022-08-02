"Отдать Крым и отказаться от НАТО" - Трамп рассказал, как Украина должна была избежать войны с РФ
Экс-президент США озвучил свой мирный план
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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.
"Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать – хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения", - заявил он в эфире подкаста The Clay Trevis and Buck Sexton Show.
С началом полномасштабного российского вторжения "договориться" будет сложнее, считает Трамп.
"Путин уничтожает все вокруг и не собирается останавливаться, пока не уничтожит всю страну. Мне очень грустно наблюдать за тем, что произошло с Украиной", - заявил Трамп.
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