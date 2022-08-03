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Две украинки вылетели из турниров в США: Ястремская уступила Азаренко, Калинина проиграла Гофф

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Две украинки вылетели из турниров в США: Ястремская уступила Азаренко, Калинина проиграла Гофф

Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48

UA-Футбол
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Две украинские теннисистки этой ночью проиграли в своих матчах на хардовых турнирах в Соединенных штатах Америки.

77-я ракетка мира Даяна Ястремская в Вашингтоне в двух сетах уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренка, которая сейчас занимает 20-е место в рейтинге WTA. Украинка за весь матч, длившийся полтора часа, сделала всего два брейка, в то время как ее соперница реализовала 6 возможностей из 11 забрать чужую подачу.

Ангелина Калинина в статусе второй ракетки Украины также зачехлила ракетку на старте турнира в Сан-Хосе. Ее обидчицей стала хозяйка соревнований, шестая сеяная Кори Гофф. Поединок длился менее часа, а Калинина за это время взяла всего один гейм из двенадцати.

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В статье: Даяна Ястремская Ангелина Калинина Виктория Азаренко Кори Гауфф
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