Оккупанты обстреляли жилмассив Харькова. Есть пострадавшие

Вечером 4 августа 2022 года в Харькове снова раздаются взрывы. Город находится под обстрелом.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

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Как пишут местные СМИ, в городе слышны взрывы.

Обстрел прокомментировала советница главы областного совета Наталья Попова.

"… обстреляли мой район. Предварительно есть вызов экстренки. Все работают", - сообщила она.

Позже Синегубов сообщил, чтов результата обстрела есть пострадавшие:

"На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", - написал Синегубов.

Он призвал горожан не покидать укрытий.

Также мэр города Игорь Терехов рассказал, какой из районов города был обстрелян.

"Обстрелян большой квадрат Павлова Поля. Пострадали жилые дома, учебные заведения, спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна. Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан.

Павлово Поле - район, где нет никакой военной инфраструктуры. Это очередной акт уничтожения харьковчан и их запугивания.

Соблюдайте правило двух стен, если вы дома. Если в укрытиях - не покидайте их", - написал Терехов.