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На войне с россиянами погиб один из лучших военных летчиков Украины

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За несколько дней до гибели его отметили орденом за мужество 3-й степени

На войне с россиянами погиб один из лучших военных летчиков Украины

ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради

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В бою с российскими оккупантами погиб один из лучших военных летчиков Украины Антон Листопад. Об этом сообщается на странице Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в социальной сети Facebook. Листопад учился в лицее с 2005-го по 2008 год. После получения соответствующего образования он стал военным пилотом высшего класса.

"Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-й годовщины Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", – отмечается на странице лицея.

В 2019 году Листопад был признан лучшим летчиком Воздушных Сил Вооруженных сил Украины. Он также участвовал в боевых действиях на востоке страны. За несколько дней до гибели президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом за мужество 3 степени.

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В статье: Герои Украины
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