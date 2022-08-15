На войне с россиянами погиб один из лучших военных летчиков Украины

В бою с российскими оккупантами погиб один из лучших военных летчиков Украины Антон Листопад. Об этом сообщается на странице Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в социальной сети Facebook. Листопад учился в лицее с 2005-го по 2008 год. После получения соответствующего образования он стал военным пилотом высшего класса.

"Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-й годовщины Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", – отмечается на странице лицея.

В 2019 году Листопад был признан лучшим летчиком Воздушных Сил Вооруженных сил Украины. Он также участвовал в боевых действиях на востоке страны. За несколько дней до гибели президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом за мужество 3 степени.