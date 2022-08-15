Отряд ССО Азова провел спецоперацию у границы с РФ в Харьковской области - ВИДЕО
Воины провели спецоперацию в окрестностях поселка Терновая
Генштаб ЗСУ
Военные украинского подразделения провели спецоперацию у границы с Россией в Харьковской области и нанесли значительные потери врагу.
Об этом сообщает отряд Сил специальных операций Азов Харьков.
Бойцы Сил специальных операций Азов Харькова провели спецоперацию в окрестностях поселка Терновая. Благодаря слаженным действиям военных удалось уничтожить
2 автомобиля
2 БМП
Контрольно-наблюдательный пункт
Состав из БК
7 единиц живой силы противника
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