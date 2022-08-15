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Отряд ССО Азова провел спецоперацию у границы с РФ в Харьковской области - ВИДЕО

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Воины провели спецоперацию в окрестностях поселка Терновая

Отряд ССО Азова провел спецоперацию у границы с РФ в Харьковской области - ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

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Военные украинского подразделения провели спецоперацию у границы с Россией в Харьковской области и нанесли значительные потери врагу.

Об этом сообщает отряд Сил специальных операций Азов Харьков.

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Бойцы Сил специальных операций Азов Харькова провели спецоперацию в окрестностях поселка Терновая. Благодаря слаженным действиям военных удалось уничтожить

2 автомобиля

2 БМП

Контрольно-наблюдательный пункт

Состав из БК

7 единиц живой силы противника

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В статье: война с Россией
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