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"Может подписывать не путин, а его преемник". Резников – о вариантах капитуляции россии

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Господин Алексей на связи

"Может подписывать не путин, а его преемник". Резников – о вариантах капитуляции россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников на заседании Ялтинской европейской стратегии дал несколько комментариев по поводу текущей ситуации в войне с россией.

"Оформлением капитуляции рф будут заниматься юристы. Может, я буду счастлив и президент поручит мне быть в той команде. Выглядеть все очень просто. Аналогия – 1945 год, поражение фашистской Германии и принятие акта капитуляции со стороны представителей Берлина с альянсом стран-победителей. Поэтому, как юридически оформить акт капитуляции, мы придумаем".

По мнению главы Минобороны, нужно построить новую мировую архитектуру безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, к которым есть и будет доверие. Тогда оформление договора возможно. Министр говорит, что соглашение будет многосторонним, а не только между рф и Украиной.

Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря австралийским бронетранспортерам ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области.

Кроме того, само контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось". Однако сохраняется риск, что войска россии попытаются вернуть утраченные на этом направлении позиции, как сообщает Резников. В этой связи он отметил, что праздновать победу в Харьковской области пока рано. Нужно завершить работу по освобождению этих районов.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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Источник:
ft.com

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