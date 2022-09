"Может подписывать не путин, а его преемник". Резников – о вариантах капитуляции россии

Министр обороны Алексей Резников на заседании Ялтинской европейской стратегии дал несколько комментариев по поводу текущей ситуации в войне с россией.

По мнению главы Минобороны, нужно построить новую мировую архитектуру безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, к которым есть и будет доверие. Тогда оформление договора возможно. Министр говорит, что соглашение будет многосторонним, а не только между рф и Украиной.

Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря австралийским бронетранспортерам ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области.

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the ???????? to the ????????. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all ???????? people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu