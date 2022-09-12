"Может подписывать не путин, а его преемник". Резников – о вариантах капитуляции россии
Господин Алексей на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Алексей Резников на заседании Ялтинской европейской стратегии дал несколько комментариев по поводу текущей ситуации в войне с россией.
"Оформлением капитуляции рф будут заниматься юристы. Может, я буду счастлив и президент поручит мне быть в той команде. Выглядеть все очень просто. Аналогия – 1945 год, поражение фашистской Германии и принятие акта капитуляции со стороны представителей Берлина с альянсом стран-победителей. Поэтому, как юридически оформить акт капитуляции, мы придумаем".
По мнению главы Минобороны, нужно построить новую мировую архитектуру безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, к которым есть и будет доверие. Тогда оформление договора возможно. Министр говорит, что соглашение будет многосторонним, а не только между рф и Украиной.
Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря австралийским бронетранспортерам ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области.
For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the ???????? to the ????????. 19,300 km across the Indian Ocean.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022
Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.
Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all ???????? people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu
Кроме того, само контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось". Однако сохраняется риск, что войска россии попытаются вернуть утраченные на этом направлении позиции, как сообщает Резников. В этой связи он отметил, что праздновать победу в Харьковской области пока рано. Нужно завершить работу по освобождению этих районов.
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